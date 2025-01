Mistermovie.it - Mister Movie | Godzilla x Kong 3, Kaitlyn Dever si unisce al cast del sequel

Leggi su Mistermovie.it

Il Monsterverse si prepara a un nuovo capitolo epico con ildi: The New Empire, che ha già catturato l’attenzione grazie a un importante aggiornamento. Secondo quanto riportato da Deadline,, star della seconda stagione di The Last of Us, sarebbe in trattative per unirsi aldel film in un ruolo ancora top secret.3,atteso nel 2027 con grandi ambizioniDopo il successo divs.nel 2021 e l’entusiasmo per The New Empire diretto da Adam Wingard, il franchise si prepara a un nuovo capitolo previsto per il 2027. La regia sarà affidata a Grant Sputore, e il film promette di ampliare l’universo Monsterverse con una nuova minaccia globale che vedrà ancora una volta i due titani collaborare per salvare il pianeta.Il prossimo film introdurrà nuovi personaggi umani e si concentrerà maggiormente sul loro sviluppo, un aspetto che era stato spesso criticato nei capitoli precedenti.