Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Rogla 2025 in DIRETTA: Bormolini trionfa e torna in testa alla classifica! Podi anche per March e Caffont!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere stati con noi in questa super giornata per i colori azzurri e appuntamento al prossimo. Buon week-end amici di OA Sport!14.11 Ecco ilo maschile:(ITA), Huber (GER),(ITA).14.10 Ilo femminile: Miki (JPN), Payer (AUT),(ITA).14.08DA IMPAZZIREEEE! Ventesimoo e nona vittoria per l’Italiaaa. Terza vittoria per un enormeche chiude avanti con appena 3 centesimi di scarto e una piccola sbavatura finale! Altra super giornata azzurra!14.07 E’ il momento di Maurizio: cerca il trionfo contro il tedesco Elias Huber. Tracciato blu per super-bormo. Crederci!BIG FINAL MASCHILE14.05 FENOMENALE AARON: chiude sulo per 2 centesimi dopo una rimonta nel finale.