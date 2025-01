Il documento della Croce Rossa su Auschwtiz usato per negare l’Olocausto

Leggi su Open.online

Circola un, rivolto a Roswell McClelland e datato 22 novembre 1944, che negherebbe l’esistenza ad Auschwitz di un «campo di sterminio». Diversi utenti, condividendone il contenuto, affermano che laavesse effettivamente indagato sulle affermazioni secondo cui il campo fosse tale, sostenendo di non aver trovato «alcuna traccia di installazioni per lo sterminio di prigionieri». Alcuni gestori di canali Telegram, noti per diffondere notizie false, sostengono che ildistrugga la narrazione sul.Per chi ha frettaIlè reale, ma chi lo condivide non riporta il reale contesto.Il rappresentantedell’epoca ha ammesso di non aver avuto accesso al campo.AnalisiAlcuni sostengono che ilsia una prova capace di distruggere la narrazione del, come riportato dal canale Telegram VQB Channel, già noto per la diffusione di notizie false:AUSCHWITZ? UNA MEZZA BUFALA Ecco la letterache conferma che #Auschwitz non è stato utilizzato come “campo di sterminio”.