Di Lorenzo: «Queste partite si decidono dai dettagli, Conte chiede a noi difensori di muoverci molto in campo»

A Dazn è intervenuto Giovanni Di, capitano del Napoli, pochi minuti prima dalla partita con la Juventus.Di: «sidaia noidiin»Cosa significa questo match?«Sappiamo tutti l’importanza che ha, ma dobbiamo essere bravi a rimanere in partita e non farci distrarre dal contorno. Sarà un match difficile, ildeciderà il migliore».Il Napoli è cresciuto nella qualità difensiva:«Abbiamo fatto tanti step in avanti e siamo cresciuti tanto in questa prima fase della stagione, ultimamente stiamo cercando ditanto in, ce lo. Ci siamo preparati bene e siamo pronti».Cosa vi ha chiesto?«vengono decise da vari episodi e, chi sbaglia meno avrà più possibilità di vincere».