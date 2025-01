Nerdpool.it - Chris Evans potrebbe tornare come Captain Hydra in Avengers: Doomsday

Un nuovo rumor accende l’entusiasmo dei fan:, già confermato nel cast diinterpretare una versione alternativa e malvagia diAmerica, meglio conosciutae il MultiversoDopo il cameo in Deadpool & Wolverine nei panni di Johnny Storm,torna ufficialmente nell’MCU per. Sebbene non sia stato ancora rivelato il ruolo che interpreterà, le speculazioni non mancano. Il Multiverso offre infinite possibilità, e mentre molti sperano di rivederloil classico Steve Rogers, alcuni rumor suggeriscono chevestire i panni delAmerica dell’.Questa versione alternativa del personaggio, introdotta nei fumetti di Nick Spencer, rappresenta una realtà in cui Steve Rogers è stato segretamente un agente dell’fin dall’infanzia.