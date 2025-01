Sport.quotidiano.net - Calcio Seconda categoria: la Fivizzanese ospita il Massarosa. Migliarino-Villafranchese match clou della giornata

Leggi su Sport.quotidiano.net

La diciannovesima, quarta di ritorno, del campionato dimanda in scena domani pomeriggio, alle 15, il bigtra(39 punti) e(31), ovvero la terza contro la quinta forza del torneo. Quante probabilità hanno i gialloneri di Gian Luca Conti di fermare l’avanzatasquadra pilotata da Andreotti? Difficile dirlo ma chiaramente queste chances possono aumentare se al ’Faraci’ diVecchiano scenderà in campo unaprima maniera, quella concentrata, determinata e umile vista all’opera nel girone di andata che metteva insieme numeri importanti. "La squadra non è nel momento migliorestagione – afferma però il tecnico Conti – ma nella partita di domani dovrà far tirar fuori energie e una prestazione super per contrastare un ottimo