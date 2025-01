Oasport.it - Atletica, Kishane Thompson vince ad Astana: crono alto e si tocca il polpaccio. Tappa fiacca del World Indoor Tour

Ad(Kazakhstan) è andata in scena la primadel, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera al coperto. Il giamaicanoera la stella più attesa della giornata dopo aver corso i 60 metri in 6.48 la scorsa settimana sulla sulla isola.Il vice campione olimpico dei 100 metri ha vinto in un poco esaltante 6.56, ma va annotato che è reduce da un viaggio intercontinentale e che le condizioni ambientale erano decisamente diverse (oggi c’erano 20 °C sotto zero fuori dall’impianto e gli spalti erano deserti). Il caraibico ha preceduto l’omanita Ali Anwar Al Balushi (6.60) e il giapponese Shuhei Tada (6.62). Il classe 2001 sembra avere avuto un problemino fisico attorno ai 30 metri, tanto da fare una smorfia ersi undopo il traguardo.