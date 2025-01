Lettera43.it - Albania, il pattugliatore Cassiopea ha preso a bordo 11 migranti

Leggi su Lettera43.it

Secondo quanto riportato dall’Ansa, ci sono state due operazioni di trasdideldella Marina Militare utilizzato per quello che sarà il terzo trasferimento di richiedenti asilo in. Sulla nave, che continua a stazionare in acque internazionali ad una ventina di miglia a sud di Lampedusa in attesa di caricare altre persone prima di dirigersi verso il porto di Shengjin, ci sarebbero al momento 11di nazionalità egiziana e bengalese. Quello che vedrà impegnato ilsarà il terzo trasferimento di richiedenti asilo in, dopo i primi due di ottobre e novembre.Articolo completo:, ilha11dal blog Lettera43