Sport.quotidiano.net - Addio a Drazen Dalipagic, leggenda del basket. In Italia segnò 70 punti in una partita

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 25 gennaio 2024 - Nato a Monstar nel 1951, si è spento quest'oggi a Belgrado il mito deljugoslavo ed europeo. Considerato uno tra i marcatori più forti di tutti i tempi, soprannominato Praja, nel 1981-82, nell'allora campionato jugoslavo, stabilì l'impressionante media di 42,9. Con la maglia della sua nazionale (Jugoslavia) ha vinto tutto quello che c'era da vincere: le Olimpiadi di Mosca nel 1980 (battendo proprio l'in finale), tre europei (1973, 1975, 1977) ed il Mondiale del 1978 giocato nelle Filippine (venendo eletto Mvp del torneo). Per quanto riguarda le squadre di club, dopo aver indossato per una decina d'anni la canotta del Partizan Belgrado (vincendo due campionati e due coppe Korac), si trasferisce per un anno alla Reyer Venezia, per poi passare l'anno seguente al Real Madrid.