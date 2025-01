Ilnapolista.it - Trump, ovvero il mio regno per un cavallo

il mioper unCaligola che nomina senatore il proprio. Forse è solo una leggenda, sicuramente è un atto simbolico, ma è l’unica similitudine storica che dà un’idea dei decreti esecutivi che il presidenteha firmato pochi secondi dopo il suo insediamento alla Casa Bianca. Uno dei cosiddetti tre imperatori pazzi – dopo seguiranno l’ingiustamente vituperato Nerone e Commodo, porfirogenito erede di un saggio filosofo – è diventato famoso per una “stranezza” che, tuttavia, rappresentava un sommo oltraggio per il centro del potere romano. Il Senato, sia pure con numero variabile dei componenti, ha sempre rappresentato il fondamento della potenza sulle rive del Tevere e quindi del globo terraqueo. Costituiva, sia nel periodo repubblicano sia in quello imperiale, la perfetta fusione tra ricchezza e politica.