Stop io mi fermo qui Grande Fratello la decisione di Javier | Sono costretto

Solo pochi giorni è durata l’intesa traMartinez e Zeudi Di Palma nella casa del. Durante la puntata del 23 gennaio, Zeudi ha sorpreso tutti dichiarando in diretta che il suo cuore è sempre appartenuto a Helena Prestes, mettendo così fine al breve flirt con. Il ritorno di Helena nella casa ha cambiato radicalmente le dinamiche, raffreddando il legame tra Zeudi ee dando il via a un nuovo capitolo nella vita sentimentale della giovane.Dopo giorni di vicinanza e coccole a letto con, Zeudi ha scelto di seguire il suo cuore e di focalizzarsi esclusivamente su Helena. Rispondendo alle domande di Alfonso Signorini, Zeudi ha spiegato chiaramente i suoi sentimenti: “Conè nata solamente un’intesa, ma nel mio cuore c’è sempre stata Helena”. Una dichiarazione che ha lasciatosenza parole e ha definito una volta per tutte le priorità della giovane concorrente.