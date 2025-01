Ilrestodelcarlino.it - Sciopero, la Provincia corre ai ripari

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Loindetto dagli studenti del Liceo ‘Orsini-Licini’ per la giornata di ieri, è servito a focalizzare la situazione in cui purtroppo versano gli edifici scolastici cittadini. Ieri mattina sono stati tanti i ragazzi che si sono ammassati davanti all’ingresso del Liceo Scientifico, ma c’erano anche insegnanti, politici, sindacalisti e semplici cittadini. Subito dopo il Servizio Patrimonio ed Edilizia Scolastica dellaha emesso un comunicato con cui ha annunciato di aver "attivato prontamente la ditta preposta per eliminare il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento del Liceo Scientifico Orsini. Il guasto è stato individuato e si sta lavorando per la più rapida risoluzione del problema – hanno scritto in una nota – che ha creato comprensibili disagi all’attività didattica.