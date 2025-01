Tvplay.it - Priorità al Milan: il giocatore ha già deciso, ma c’è un grosso ostacolo

Ilha datoal, pur essendoci altri club importanti molto interessati a lui: tuttavia, c’è unda superareL’arrivo di Sergio Conceiçao ha dato una scossa al, che è riuscito a vincere la Supercoppa Italiana e a fare un bel balzo in avanti in Champions League battendo il Girona. Con una vittoria contro la Dinamo Zagabria nell’ultima giornata, i rossoneri potranno qualificarsi come una delle migliori otto saltando i playoff.al: ilha già, ma c’è un(LaPresse) Tvplay.itIn campionato le cose sono, però, sempre ricche di alti e bassi. In tre partite sono arrivati quattro punti, ilè a -8 dal quarto posto con una partita ancora da giocare contro il Bologna. Serve dare di più, ma allo stesso tempo Conceiçao ha bisogno di tempo per trasmettere definitivamente il suo modo di giocare e la sua mentalità ai giocatori.