Lanazione.it - Memoria a teatro. Autunno d’agosto di nuovo in scena

Leggi su Lanazione.it

Ci avviciniamo al Giorno della, e mai come in questo momento è importante ricordare ciò che non deve più accadere. E’ in questo momento che torna in, "Un" e si riaccendono le luci sul ricordo dell’eccidio di San Terenzo Monti. Appuntamento questa sera alle 21,15 alVerdi di Monte San Savino. Qui nell’ottantesimo anniversario da quei tragici eventi e dalla Liberazione italiana dai nazi-fascisti, dopo il libro della direttrice di Qn La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno Agnese Pini "Un", anche lo spettacolo tratto dal romanzo vuole essere dedicato agli ultimi, perché come dice l’autrice, è proprio su di loro "che si è costruita l’ossatura forte e imperfetta di tutto il nostro presente". Lo spettacolo porta inLuisa Cattaneo, che ne cura anche la regia, e Gabriele Giaffreda, per le musiche dal vivo Madoka Funatsu alla fisarmonica.