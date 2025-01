Lopinionista.it - Lupi: “Oms va migliorata, ma uscire sarebbe un suicidio sanitario”

MaurizioROMA – “Credo che Trump abbia sottolineato una semplice cosa: sul tema delle risorse bisogna capire come rendere piu’ efficiente l’Oms. Ma fare un passo indietro su quello vuol dire suicidarsi da un punto di vista”. Lo ha detto il presidente di Noi Moderati Maurizioa margine di un incontro a palazzo Pirelli a Milano, rispondendo alle domande della stampa sull’uscita degli Stati Uniti dall’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms).“Penso che rincorrere Trump sia la cosa piu’ sbagliata che si possa fare – ha aggiunto – ma penso che stia dimostrando una cosa, che e’ poi il programma politico del centrodestra: che cos’e’ la democrazia decidente”. E infine: “Pensare che l’America sia uguale all’Italia – lo dico agli amici della Lega. forse ci siamo dimenticati che il virus non ha confini e che, tendenzialmente, puo’ partire dall’Africa e poi arrivare in Italia.