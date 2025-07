Genova 25enne immobilizzata in una tenda e violentata | si cercano 2 uomini

Una tragedia sconvolge Genova: una giovane di 25 anni è stata immobilizzata e violentata nella notte tra il 28 e il 29 giugno. La ragazza, che ha denunciato l’accaduto circa una settimana dopo, si è recata in ospedale per raccogliere prove. Le forze dell’ordine sono ora alla ricerca di due uomini sospettati di aver commesso questo orribile gesto. La comunità si stringe intorno a lei, chiedendo giustizia e sicurezza.

Sembrerebbe che la violenza sia accaduta nella notte tra il 28 e il 29 giugno e che sia stata denunciata dalla giovane circa una settimana dopo. La ragazza avrebbe infatti deciso di recerci in ospedale per poter raccogliere tutte le presunte prove ancora presenti sul suo corpo.

