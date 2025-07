Apple in appello contro la multa UE da 500 milioni per anti-stering dell’App Store | La sanzione va ben oltre quanto richiesto dalla legge

Apple si prepara a sfidare in tribunale la multa da 500 milioni di euro imposta dall'UE, contestando le accuse di violazione del Digital Markets Act. La multinazionale americana sostiene che le sanzioni siano eccessive rispetto a quanto previsto dalla legge, affrontando una battaglia cruciale sulla questione delle regole “anti-steering” e delle nuove commissioni introdotte. Resta da vedere come evolverà questa sfida legale che potrebbe ridefinire i confini della regolamentazione digitale in Europa.

Apple ha presentato ricorso contro la multa UE da 500 milioni per violazione del DMA. Al centro, le regole “anti-steering” e le nuove commissioni introdotte. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Apple in appello contro la multa UE da 500 milioni per anti-stering dell’App Store: “La sanzione va ben oltre quanto richiesto dalla legge”

In questa notizia si parla di: apple - multa - milioni - anti

Apple, il DMA e il popup che spaventa gli utenti. Voleva cambiarlo, l’Europa ha detto no. E poi è arrivata la multa - Il dibattito su Apple e il Digital Markets Act (DMA) continua a infiammare gli animi. Recentemente, il controverso popup nell'App Store, con il suo preoccupante triangolo rosso, ha suscitato preoccupazioni tra gli utenti.

Apple in appello contro la multa UE da 500 milioni per anti-stering dell’App Store: “La sanzione va ben oltre quanto richiesto dalla legge”; Apple fa ricorso contro la UE: maxi multa da 500 milioni definita senza precedenti; Apple presenta ricorso contro la maxi multa UE da 500 milioni: richieste illegali.

Apple presenta ricorso contro la maxi multa UE da 500 milioni: richieste illegali - Apple ha presentato ricorso contro la multa da 500 milioni di euro imposta dall'Unione europea per presunta violazione del Digital Markets Act. Scrive hwupgrade.it

Apple fa ricorso contro la UE: maxi multa da 500 milioni definita "senza precedenti" - Apple ha ufficialmente presentato ricorso contro la multa da 500 milioni di euro inflitta dall'Unione Europea nell'ambito del Digital Markets Act (DMA ). Riporta hdblog.it