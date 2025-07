Cerveteri incendio a Valcanneto | accesi fuochi su terreni privati

Cerveteri si trova ancora una volta sotto minaccia, con un incendio devastante scoppiato a Valcanneto. L’incuria e il mancato rispetto delle ordinanze di pulizia dei terreni privati alimentano rischi altissimi per il nostro territorio, mettendo in pericolo la sicurezza di tutti. È tempo di intervenire con decisione: la tutela del nostro patrimonio naturale non può più attendere.

Cerveteri, 7 luglio 2025 – “Un’altra giornata di lavoro per il Gruppo Comunale di Protezione Civile della nostra città, ma soprattutto un’altra giornata di grave ed inaccettabile rischio per il territorio, causato dall’incuranza dei terreni privati e dal m ancato rispetto da parte dei proprietari dell’ordinanza con la quale si impone loro la pulizia degli stessi. Anche ieri, dopo quello di domenica scorsa, un vasto incendio ha causato non pochi pericoli al territori o: è a Valcanneto che si sono propagate le fiamme, proprio a ridosso delle abitazioni. Sin da subito ne è stata accertata la causa, ovvero fuochi accesi da privati all’interno dei loro terreni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: cerveteri - incendio - valcanneto - terreni

Inferno di fuoco a Cerveteri: maxi incendio di oltre 10 ore - Una domenica da brivido a Cerveteri, dove un maxi incendio di oltre 10 ore ha scatenato un inferno di fuoco, coinvolgendo decine di volontari e forze dell’ordine.

Incendio a Valcanneto: domenica di lavoro per Protezione Civile Comunale e Vigili del Fuoco di Cerveteri; Cerveteri, ancora incendi: questa volta brucia Valcanneto; Ladispoli, incendio in un terreno vicino a un rimessaggio: forte odore di bruciato in tutta la città.

Cerveteri, incendio a Valcanneto: accesi fuochi su terreni privati - Cerveteri, 7 luglio 2025 – “Un’altra giornata di lavoro per il Gruppo Comunale di Protezione Civile della nostra città, ma soprattutto un’altra giornata di grave ed inaccettabile rischio per il territ ... Segnala ilfaroonline.it

Incendio a Valcanneto: Cerveteri brucia sempre di domenica - Non c’è pace in terra etrusca dopo il rogo infernale che ha colpito il centro di Cerveteri domenica scorsa con le ... Si legge su civonline.it