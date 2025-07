Giuseppe Martinelli | Il dopo-Nibali lo vedo lontano Percorso del Tour de France per mettere in difficoltà Pogacar

menti più esperti del ciclismo italiano, analizza con entusiasmo il futuro di questa competizione: "Il dopo Nibali lo vedo lontano, ma il percorso del Tour de France 2025 potrebbe mettere in difficoltà Pogacar, aprendo nuovi scenari e possibilità per i giovani talenti emergenti." La corsa si prepara a scrivere un nuovo capitolo, dove ogni pedalata potrebbe cambiare le carte in tavola e riscrivere la storia del ciclismo.

Il Tour de France 2025 ha regalato subito grande spettacolo nelle prime tappe, in attesa di fare veramente sul serio in ottica maglia gialla con le grandi montagne nelle prossime settimane. La tavola sembra apparecchiata per un nuovo duello per la vittoria finale tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, che si sono spartiti le ultime cinque edizioni della Grande Boucle (tre successi per lo sloveno, due per il danese). Giuseppe Martinelli, uno dei DS più vincenti degli ultimi decenni, è stato ospite di una puntata speciale di Bike Today (visibile sul canale Youtube di OA Sport) soffermandosi su vari temi legati all’attualità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giuseppe Martinelli: “Il dopo-Nibali lo vedo lontano. Percorso del Tour de France per mettere in difficoltà Pogacar”

