Scarinzi e Mastrocinque da record | amministratori oltre il tempo e le opposizioni

Tempo di lettura: 2 minuti Festeggiamenti e record in Valle Vitulanese per due amministratori che tagliano traguardi importanti. E non è una cosa da poco: nel mondo della politica è facile salire alla ribalta e poi crollare senza pietà se il consenso popolare viene meno. Storie ascoltate tante volte, ma non a Vitulano e Foglianise dove ci sono dei primi cittadini che possono essere soddisfatti di quanto fatto e soprattutto del consenso che hanno saputo costruire, ovviamente non per le rispettive minoranze. Raffaele Scarinzi, di fatto, diventa il sindaco più longevo del comune vitulanese coi suoi 4510 giorni da primo cittadino, superando Mario De Filippo, Francesco Scarinzi e Antonio De Maria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it