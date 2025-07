Wonderful Italy | più incertezza tra gli italiani per l' estate 2025 Hotel e case vacanza restano saldi

L’estate 2025 si avvicina e l’incertezza tra gli italiani cresce: il 24% non ha ancora deciso se partire, quasi il doppio rispetto agli anni passati. Secondo la sesta edizione della ricerca di Wonderful Italy, il clima è di maggiore cautela, con più persone attente alle spese. Hotel e case vacanza restano comunque fermi come scelte preferite. Ma quali saranno le tendenze che guideranno le nostre vacanze quest’anno? Scopriamolo insieme.

Raddoppia la quota di italiani che non ha ancora deciso se andare in vacanza: il 24% contro una media del 12% degli scorsi anni. Secondo la sesta edizione della ricerca sulle vacanze degli italiani realizzata da Wonderful Italy, azienda leader nella gestione di case vacanza, tramite l'istituto di ricerca Izi, quest'anno si registra un clima di maggiore cautela e attenzione alle spese. Anche la quota di coloro che si sono dichiarati già sicuri di partire è scesa dal 68% dello scorso anno al 64%, interrompendo la tendenza di crescita degli ultimi anni. Tra le preoccupazioni che influenzano le scelte sulle vacanze, l'inflazione resta il fattore più rilevante, indicato dal 62% degli italiani, seguito dai problemi economici generali (61%). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Wonderful Italy: più incertezza tra gli italiani per l'estate 2025. Hotel e case vacanza restano saldi

In questa notizia si parla di: italiani - vacanza - wonderful - italy

Ponte 2 Giugno: 14,9 milioni di italiani in vacanza, boom per il turismo nazionale - Il ponte del 2 giugno segna un vero e proprio boom per il turismo nazionale, con 14,9 milioni di italiani pronti a concedersi una pausa estiva.

Almeno 8,4 milioni di italiani quest’anno rinunceranno alle vacanze estive e, tra loro, il 69% resterà a casa per ragioni di natura economica https://tinyurl.com/yat5enbx Vai su Facebook

Turismo, Wonderful Italy: più incertezza tra gli italiani per l’estate 2025, Boom città d’arte; Il 68% degli italiani quest’estate andrà in vacanza; Sei milioni di lavoratori non riescono ad andare in vacanza: Italia prima in Europa.

Wonderful Italy: più incertezza tra gli italiani per l'estate 2025. Hotel e case vacanza restano saldi - Raddoppia la quota di italiani che non ha ancora deciso se andare in vacanza: il 24% contro una media del 12% degli scorsi anni. iltempo.it scrive

Più incertezza tra gli italiani per l’estate 2025 - (askanews) – Raddoppia la quota di italiani che non ha ancora deciso se andare in vacanza: il 24% contro una media del 12% degli scorsi anni. Da askanews.it