Gravidanza in Italia malformazioni congenite nel 2% dei casi la risposta della medicina fetale

Negli ultimi anni, la gravidanza in Italia ha affrontato nuove sfide, tra cui un aumento delle complicanze e delle malformazioni congenite, che interessano circa il 2% dei nascituri. Questa realtà sottolinea l’importanza di un’attenzione crescente e di innovativi strumenti clinici come la medicina fetale. È fondamentale approfondire come la ricerca e le tecnologie possano contribuire a migliorare la diagnosi e l’assistenza, offrendo speranza e migliori prospettive alle famiglie coinvolte.

Negli ultimi anni l’esperienza della gravidanza è profondamente cambiata, sia dal punto di vista sociale sia da quello clinico. Sono aumentati infatti i fattori di rischio  che espongono le gestanti a complicanze sempre più frequenti e complesse, così come si è innalzata la soglia relativa alla percentuale di malformazioni congenite che possono interessare il feto, «e che oggi in Italia riguardano circa il 2% dei nascituri: un’incidenza molto alta, che va costantemente monitorata per garantire una risposta sanitaria tempestiva ed efficace». L’ambiente in cui viviamo, l’età media delle gravide (sempre più avanzata) e la crescente diffusione di patologie metaboliche come il diabete o l’obesità , hanno cambiato lo scenario della “ dolce attesa ”, richiedendo sempre più attenzione nell’ambito della prevenzione materno-infantile. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - «Gravidanza, in Italia malformazioni congenite nel 2% dei casi», la risposta della medicina fetale

In questa notizia si parla di: gravidanza - italia - malformazioni - congenite

Gravidanza, in un report di Climate Central tutti i pericoli legati al cambiamento climatico. Isde: “Conseguenze anche in Italia” - Secondo un rapporto di Climate Central, il cambiamento climatico aumenta i rischi per la salute materna, con il caldo estremo che minaccia gravidanza e nascite.

«GRAVIDANZA, IN ITALIA MALFORMAZIONI CONGENITE NEL 2% DEI CASI» LA RISPOSTA DELLA MEDICINA FETALE; DIFETTI CONGENITI, NELLA GIORNATA MONDIALE SI RICORDA IL LAVORO DELL’AMBULATORIO GRAVIDANZE A RISCHIO DEL S. ANNA; Centro di riferimento per le malformazioni congenite del rene e delle vie urinarie: prevenzione e....

L’eccesso di peso in gravidanza aumenta fino al 40% il rischio di malformazioni congenite nel nascituro - L’eccesso di peso in gravidanza aumenta fino al 40% il rischio di malformazioni congenite nel nascituro di Maria Rita Montebelli Lo rileva uno studio svedese condotto su una coorte di 1,2 ... Riporta quotidianosanita.it

Acido folico in gravidanza: dosaggio e fino a quando prenderlo - Tutte le donne che programmano una gravidanza o che non applicano misure anticoncezionali dovrebbero assumere acido folico giornalmente. Come scrive nostrofiglio.it