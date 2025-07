Nel bene nel male nella lotta Igor Protti lo striscione dei tifosi fuori dall’ospedale Lui in lacrime | Grazie

Nel cuore di Livorno, un gesto di immensa umanità e passione ha emozionato tutti: i tifosi fuori dall’ospedale dedicano uno striscione a Igor Protti, che versa lacrime di gratitudine. Una scena che dimostra come il calcio possa unire, sostenere e regalare speranza nei momenti più difficili. La forza di questa comunità e il potere delle emozioni condivise rendono tutto questo un esempio di vera bellezza. E così, nel bene e nel male, la solidarietà trionfa sempre.

Livorno, 7 luglio 2025 - Una scena da film, un uomo affacciato da un terrazzo, un gruppo di amici che lo sostiene con parole e striscioni, ma quello che è andato in scena questa mattina all'ospedale Santa Chiara di Pisa non è un film, ma la realtà in tutta la sua bellezza e crudeltà. Le immagini, condivise ancora una volta da Igor Protti sui suoi canali social, parlano da sole. Dopo l’omaggio dei tifosi del Bari, è stata la volta della Curva Nord Fabio Bettinetti. Questa mattina infatti alcuni membri del tifo organizzato del club amaranto si sono recati in una sorta di pellegrinaggio nella città della Torre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Nel bene, nel male, nella lotta”. Igor Protti, lo striscione dei tifosi fuori dall’ospedale. Lui in lacrime: “Grazie”

