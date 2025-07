Ue ' ieri telefonata von der Leyen-Trump buono scambio'

Ieri, Ursula von der Leyen e Donald Trump hanno avuto una conversazione telefonica considerata molto positiva, come annunciato da un portavoce della Commissione Europea. Un incontro che ha rafforzato i ponti tra le due figure di rilievo, aprendo nuove possibilità di collaborazione e dialogo tra l’Europa e gli Stati Uniti. In un mondo in continua evoluzione, il dialogo tra leader di spicco si rivela sempre più fondamentale per il futuro globale.

Ursula von der Leyen e il presidente Donald Trump si sono sentiti ieri al telefono ed è stato un "buono scambio". Lo fa sapere un portavoce della Commissione Europea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ue, 'ieri telefonata von der Leyen-Trump, buono scambio'

In questa notizia si parla di: trump - leyen - buono - scambio

Papa Leone XIV, da Von der Leyen a Herzog tutti i presenti alla messa di insediamento: dubbi su Trump - Alla messa di insediamento di Papa Leone XIV, i presenti, tra cui von der Leyen e Herzog, esprimono preoccupazioni riguardo alla possibile partecipazione di Donald Trump.

Dialogo ad alto livello a Bruxelles: il 2 luglio, Ursula von der Leyen ha incontrato Wang Yi per rafforzare i legami tra #Cina e #UE, proprio nell’anno che segna il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche. Multilateralismo, libero scambio, clima e co Vai su Facebook

Trump: alle 12 partiranno le prime lettere sui dazi, +10% ai pro-Brics. Ue, 'ieri telefonata von der Leyen-Trump, buono scambio'; Ue, 'ieri telefonata von der Leyen-Trump, buono scambio'; Ue, 'ieri telefonata von der Leyen-Trump, buono scambio'.

Trump: alle 12 partiranno le prime lettere sui dazi, +10% ai pro-Brics. Ue, 'ieri telefonata von der Leyen-Trump, buono scambio' - Mosca a Trump, politiche Brics non sono contro paesi terzi (ANSA) ... Lo riporta ansa.it

Breve scambio Trump-Von Der Leyen ai funerali di Papa Francesco. “Ci rivedremo” - MSN - "Nel loro breve scambio, la presidente von der Leyen e il presidente Trump hanno concordato di incontrarsi" . Da msn.com