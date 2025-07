Mazzini Risorgimento ed Europa | un cantiere ancora aperto

In un’Europa in crisi, tra sfide etiche e politiche, il pensiero di Giuseppe Mazzini si rivela ancora oggi una bussola preziosa. Non si tratta di nostalgie, ma di riscoprire una visione condivisa di nazioni e identità unite da doveri comuni. Un progetto che, seppur rallentato, rimane un cantiere ancora aperto, pronto a essere ricostruito con coraggio e convinzione. La risposta alle problematiche attuali potrebbe nascere proprio da questa ripartenza.

Roma, 7 lug – Nel momento in cui l’Unione Europea attraversa una crisi strutturale — etica prima ancora che politica — il pensiero di Giuseppe Mazzini torna a essere utile per comprendere le potenzialità di un progetto che ha raggiunto uno stallo apparente. Non si tratta di nostalgie storiche e citazionismo patriottico. Si tratta di recuperare una visione dell’Europa fondata sulle nazioni, sulle identità, sui doveri condivisi. L’opposto del meccanismo economico rappresentato in questi anni da Bruxelles. Stati Uniti d’Europa: l’idea originaria di Mazzini. Quando si parla oggi di “ Stati Uniti d’Europa ”, si immagina subito un manifesto della Bonino, o al massimo un’entità sovranazionale centralizzata, iper-burocratica, con competenze sempre più estese e governi nazionali ridotti a enti amministrativi. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Mazzini, Risorgimento ed Europa: un cantiere ancora aperto

