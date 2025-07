Elisa Isoardi rivela di essere già sposata e di avere un’idea precisa sui figli e il congelamento degli ovuli

Elisa Isoardi, ancora una volta sincera e sorprendente, si apre come mai prima d'ora. La conduttrice rivela di essere già sposata e di avere idee chiare sul futuro: maternità, figli e il congelamento degli ovuli. Un racconto intimo che ci permette di conoscere meglio la donna dietro lo schermo. Scopriamo insieme i suoi pensieri più profondi e le sue ambizioni, perché ogni storia merita di essere ascoltata fino in fondo.

Elisa Isoardi si racconta per la prima volta come non aveva mai osato! Ecco come la pensa sul matrimonio e sul congelamento degli ovuli! Leggi anche: Che terremoto in Rai: nuovo programma per Elisa Isoardi, ma Francesca Fialdini che fine fa? La conduttrice Elisa Isoardi si è raccontata a cuore aperto, rivelando dettagli inediti sul suo passato, la sua visione sulla maternità e i suoi sogni professionali, incluso il desiderio di condurre un importante appuntamento annuale con la musica italiana. Elisa Isoardi: aspirazioni passate. Fin da bambina, Elisa Isoardi aveva una vocazione insolita: voleva fare il prete. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Elisa Isoardi rivela di essere già sposata e di avere un’idea precisa sui figli (e il congelamento degli ovuli)

In questa notizia si parla di: elisa - isoardi - congelamento - ovuli

Elisa Isoardi, Nuovo Amore: Chi E’ E Che Lavoro Fa! - Elisa Isoardi, volto noto del panorama televisivo italiano, ha ritrovato l’amore tra eleganza, passione e squisiti piatti.

Isoardi sul congelamento ovuli e su come seppe di Di Mare malato, amaro retroscena; Elisa Isoardi rivela di essere già sposata e di avere un'idea precisa sui figli (e il congelamento degli ovuli); Elisa Isoardi senza tabù: Cosa penso del congelamento ovuli/ Franco Di Mare? Così ho.

Elisa Isoardi senza tabù: “Cosa penso del congelamento ovuli”/ “Franco Di Mare? Così ho scoperto la malattia” - Il retroscena su Franco Di Mare e il senso di colpa verso la Rai che la tormenta. Scrive ilsussidiario.net

Isoardi sul congelamento ovuli e su come seppe di Di Mare malato, amaro retroscena - Elisa Isoardi si è raccontata a ruota libera, nuovo fidanzato e retroscena su come ha saputo della malattia di Franco Di Mara L'articolo Isoardi sul congelamento ovuli e su come seppe di Di Mare malat ... Come scrive msn.com