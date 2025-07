Elisabetta Belloni lascia l’incarico con von der Leyen | l’esperienza a Bruxelles terminerà a settembre

Elisabetta Belloni, figura di spicco nel panorama diplomatico italiano, conclude dopo soli otto mesi la sua esperienza alla Commissione Europea come consulente di Ursula von der Leyen. Una decisione che ha sorpreso molti, segnando un importante cambiamento nel suo percorso professionale. Ma cosa ha portato a questa scelta e quali saranno i prossimi passi per la stimata ex direttrice del DIS? La risposta apre uno squarcio sulle dinamiche del mondo diplomatico europeo.

È durata solo otto mesi l’esperienza di Elisabetta Belloni alla Commissione Ue come consulente diplomatica di Ursula von der Leyen. L’ex direttrice generale del Dis lascerà il gabinetto della capa di Palazzo Berlaymont, come confermato dai portavoce nel corso del consueto midday briefing: “Possiamo confermare che Elisabetta Belloni lascia il gabinetto”, hanno detto. La notizia era stata anticipata in mattinata da Repubblica, l’italiana lascerà il suo incarico a settembre, come comunicato personalmente alla presidente della Commissione. “ Motivi personali “, si legge. La stessa motivazione che aveva portato al suo addio dal vertice dell’intelligence italiana, salvo poi decidere, appena due settimane dopo, di accettare l’offerta delle istituzioni europee. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Elisabetta Belloni lascia l’incarico con von der Leyen: l’esperienza a Bruxelles terminerà a settembre

