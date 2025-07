Menu per celiaci nel ristorante ma senza l’autorizzazione | chiusura e multa a Cecina

In un contesto in cui la sicurezza alimentare è prioritaria, i controlli dei Carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Livorno si intensificano sulla Costa degli Etruschi. Recentemente, focus particolare è stato dedicato ai menu per celiaci, garantendo che siano privi di autorizzazioni e conformi alle normative vigenti. La tutela della salute pubblica resta al centro delle azioni, perché solo così possiamo gustare con fiducia le eccellenze locali.

CECINA – Continuano i controlli dell’arma sulla sicurezza alimentare e sul rispetto della normativa a tutela della salute pubblica. I c arabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Livorno sono stati impegnati in controlli di settore per monitorare il rispetto della normativa in materia di igiene e della somministrazione di alimenti e bevande da parte degli esercizi pubblici della Costa degli Etruschi. In particolare, i militari, a seguito di capillari verifiche in esercizi pubblici, hanno riscontrato criticità ed irregolarità in un esercizio pubblico di Cecina. Gli ispettori dell’Arma hanno rilevato che il titolare di un ristorante del centro cittadino risultava esercitare l’attività di preparazione e manipolazione di alimenti senza glutine, con la presenza di menù per persone affette da celiachia, in assenza di specifica notifica sanitaria e della registrazione all’autorità competente a mezzo della cosiddetta scia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it