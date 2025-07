Wimbledon il montepremi è da record | quanto guadagna chi vince lo Slam inglese? Così sono divisi i 53 milioni di sterline

Wimbledon, il prestigioso torneo inglese, si prepara a scrivere un nuovo capitolo di storia con un montepremi record di 232 milioni di sterline. Chi alzerà il trofeo tra i favoriti Sinner, Alcaraz e gli altri? Con dodici aspiranti, tra cui gli azzurri Cobolli e Sonego, la competizione promette emozioni e sorprese: il ricco montepremi motiva ogni colpo e ogni sfida. La lotta per la gloria è ormai alle porte...

Sinner e Alcaraz sono i principali candidati alla vittoria di Wimbledon. Ma in tutto sono 12, tra i quali anche gli azzurri Cobolli e Sonego, i tennisti che proveranno ad aggiudicarsi il ricco.

Wimbledon 2025, Fognini entra nel main draw: sarà la sua 15esima volta. Chi sono i 10 italiani al via - Wimbledon 2025 si accende con una sorpresa di grande rilievo: Fabio Fognini, dopo un periodo di alti e bassi, conquista il main draw per la quindicesima volta.

