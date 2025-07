Mel B si sposa con il parrucchiere Rory McPhee in kilt l’assenza di Geri Halliwell fa discutere | Colpa di una rivelazione intima

Il matrimonio di Mel B, iconica Scary Spice delle Spice Girls, ha attirato l’attenzione non solo per il romantico sì tra lei e Rory McPhee, ma anche per l’assenza improvvisa di Geri Halliwell, che ha scatenato voci di rivelazioni intime e tensioni mai svelate. La cerimonia, svoltasi nella maestosa cattedrale di Saint Paul a Londra, ha lasciato tutti con il fiato sospeso, alimentando speculazioni sulla vera dinamica tra le ex colleghe. Ma quali segreti si celano dietro questa celebrazione?

Festa di nozze ma senza una cara collega. Il matrimonio di Mel B, ovvero Scary Spice delle celebri Spice Girls, con l’hairstylist (il parrucchiere ndr) Rory McPhee è filato liscio, se non fosse per un’assenza che si è vista benissimo. Già perché nella cattedrale di Saint Paul a Londra la 50enne Melanie Janine Brown ha convolato a nozze con il 37enne Rory tutto di kilt vestito e presenti tra le ex colleghe, che hanno trasformato il pop mondiale negli anni novanta, c’era solo Emma Bunton, Baby Spice. Assenti giustificate, come riportano tutti i tabloid, erano Victoria Beckham e Melanie C, la Sporting Spice, in quanto già da tempo impossibilitate ad esserci per impegni di lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mel B si sposa con il parrucchiere Rory McPhee (in kilt), l’assenza di Geri Halliwell fa discutere: “Colpa di una rivelazione intima”

