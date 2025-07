Il mondo osserva attentamente il nuovo capitolo della politica americana, segnato dall'annuncio di Elon Musk di creare l'"America Party". Dopo mesi di alleanza strategica con Donald Trump, la rottura tra i due leader rappresenta un terremoto nel panorama politico degli Stati Uniti, aprendo scenari imprevedibili e sfidando le vecchie logiche di potere. La domanda ora è: quale sarà il prossimo capitolo di questa rivoluzione?

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di lunedì 7 luglio. L'annuncio di Elon Musk sulla creazione dell'"America Party" introduce una variabile nuova nel già instabile sistema politico statunitense. Un'iniziativa che nasce in aperta rottura con Donald Trump, dopo mesi di collaborazione che avevano visto Musk diventare uno degli uomini più vicini e cruciali per il 47esimo inquilino della Casa Bianca. Ora la frattura è consumata, e l'America Party viene presentato come un'alternativa al "sistema a partito unico" che, secondo Musk, unisce democratici e repubblicani sotto il segno della spesa pubblica incontrollata.