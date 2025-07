Regno Unito | secondo turno del doppio misto del torneo di Wimbledon

Il secondo turno del doppio misto a Wimbledon sta regalando emozioni mozzafiato sui campi di Londra. I protagonisti di questa giornata sono Jiang Xinyu e Yuki Bhambri, pronti a sfidare coppie di talento provenienti da tutto il mondo. Tra colpi spettacolari e scambi intensi, il torneo si conferma un palcoscenico di pura energia e competitività . La passione per il tennis mondiale è più viva che mai, e le sfide di oggi sono solo l'inizio di un torneo indimenticabile.

Jiang Xinyu e Yuki Bhambri (a sinistra) gareggiano durante l'incontro del secondo turno del doppio misto tra Zhang Shuai (dalla Cina) e Marcelo Arevalo (da El Salvador) e Jiang Xinyu (dalla Cina) e Yuki Bhambri (dall'India) ai Campionati di tennis di Wimbledon a Londra, nel Regno Unito, ieri 6 luglio 2025. Zhang Shuai (a sinistra) e Marcelo Arevalo gareggiano durante l'incontro del secondo turno del doppio misto tra Zhang Shuai (dalla Cina) e Marcelo Arevalo (da El Salvador) e Jiang Xinyu (dalla Cina) e Yuki Bhambri (dall'India) ai Campionati di tennis di Wimbledon a Londra, nel Regno Unito, ieri 6 luglio 2025.

