Cornetto Battiti Live la scaletta di lunedì 7 luglio | ospiti e location di Ilary Blasi con Alvin

L'estate italiana si accende con il ritmo travolgente di Cornetto Battiti Live, che lunedì 7 luglio si leva ancora più in alto con una serata imperdibile a Molfetta. Ilary Blasi e Alvin conducono un evento ricco di ospiti, musica e sorprese, portando sul palco l’energia contagiosa di questa manifestazione ormai iconica. La scaletta promette emozioni e divertimento, rendendo questa edizione un appuntamento da non perdere per tutta la famiglia. La magia continua…

L'estate italiana si muove sulle note più calde del momento. Da lunedì 7 luglio, Canale5 riapre le porte del palcoscenico più atteso della stagione estiva, dove la musica diventa spettacolo e l'energia contagiosa di Molfetta si trasforma in pura magia televisiva. Cornetto Battiti Live torna per la grande gioia del pubblico con una formula vincente che ha già dimostrato di saper far ballare l'Italia intera. Cornetto Battiti Live, la scaletta. La conduzione si conferma un punto di forza irrinunciabile. Ilary Blasi e Alvin, reduci dal successo dello scorso anno, ritrovano quella complicità naturale che ha fatto innamorare i telespettatori.

CORNETTO BATTITI LIVE: UN TRIO A CONDURRE, IL CAST DEI CANTANTI E GLI ALLIEVI DI AMICI - Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica e dell’energia con “Cornetto Battiti Live” 2025! Dopo il successo delle scorse edizioni, il festival torna su Canale 5 dal 7 luglio, condotto da Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis.

Dopo il grande successo delle ultime edizioni, “Cornetto Battiti Live”, il festival più amato dell’estate italiana, torna da lunedì 7 luglio in prima serata su Canale 5. Alla conduzione dell’edizione 2025, Ilary Blasi e Alvin, con Nicolò De Devitiis. Vai su Facebook

