Italia terza meta mondiale dei super ricchi e Lombardia invasa dai milionari | Vita e tasse? Meglio che a Monaco

L’Italia si conferma come la terza meta mondiale per i super ricchi, con Milano che si trasforma nel nuovo epicentro europeo del lusso e delle tasse più vantaggiose. Una migrazione silenziosa ma potente, capace di ridisegnare il panorama finanziario internazionale. La Lombardia, invasa dai milionari, dimostra che vivere e pagare meno può essere un’opportunità irresistibile. È un fenomeno che sta spostando equilibri e opportunità: il futuro si scrive ora in Italia.

Milano – È una conquista “armata di carte Visa”. Quasi un’ invasione silenziosa, che non porta con sé sbarchi drammatici né molti titoli di giornale, ma che sta ridisegnando la geografia del denaro globale. Si tratta della migrazione dei super ricchi: l’ Italia è diventata la terza meta mondiale per i milionari in fuga, e Milano il loro nuovo quartier generale europeo. Il fenomeno ha dimensioni impressionanti. Secondo i dati di Henley & Partners, nel 2025 l’Italia accoglierà 3.600 milionari, posizionandosi dietro solo agli Emirati Arabi Uniti (9.800 arrivi) e agli Stati Uniti (7.500). Un risultato che fa impallidire destinazioni tradizionali come la Svizzera, ferma a 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Italia terza meta mondiale dei super ricchi e Lombardia invasa dai milionari: “Vita e tasse? Meglio che a Monaco”

In questa notizia si parla di: italia - terza - meta - mondiale

Rc auto: lieve calo in aprile 2025, Toscana terza in Italia per costo delle polizze. La classifica delle province - A aprile 2025, i costi delle polizze Rc auto in Toscana mostrano un lieve calo dello 0,7% rispetto a sei mesi fa, con un premio medio annuale di 688 euro.

Italia terza meta mondiale per milionari: perché fa gola ai super ricchi • Nel 2025 l’Italia si conferma tra le prime tre destinazioni globali per milionari attratti da incentivi fiscali e qualità della vita. Vai su X

Né #credito bancario, né #equity: la terza via del finanziamento alle imprese prende corpo nel Mercato italiano. Il #privatedebt registra numeri da record, dimostrando di essersi ritagliato un ruolo sempre più stabile nel tessuto imprenditoriale e nel settore f Vai su Facebook

Italia terza meta mondiale dei super ricchi e Lombardia invasa dai milionari: “Vita e tasse? Meglio che a Monaco”; Italia terza meta mondiale per milionari: perché fa gola ai super ricchi; Italia terza meta mondiale per milionari: perché fa gola ai super ricchi.

Italia terza meta mondiale dei super ricchi e Lombardia invasa dai milionari: “Vita e tasse? Meglio che a Monaco” - 600 milionari in arrivo nel 2025 (con 21 miliardi). Lo riporta ilgiorno.it

Italia terza meta mondiale per milionari: perché fa gola ai super ricchi - Nel 2025 l’Italia si conferma tra le prime tre destinazioni globali per milionari attratti da incentivi fiscali e qualità della vita. Come scrive msn.com