Fiumicino incendio alla Liburna | la nave romana risparmiata per miracolo

Un incendio scoppiato questa mattina al parco della Liburna a Fiumicino ha rischiato di compromettere un patrimonio storico e industriale di inestimabile valore. Grazie all’intervento tempestivo di vigili del fuoco e forze dell’ordine, la nave romana è stata miracolosamente risparmiata, ma il magazzino e i macchinari del maestro d’ascia Carmosin I sono stati distrutti. La situazione resta critica mentre si cerca di fare luce sulle cause di questa tragedia.

Fiumicino, 7 luglio 2025 – “L’ incendio al parco della Liburna di questa mattina ha risparmiato la nave, grazie anche all’intervento dei vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine, ma ha distrutto completamente il magazzino e tutti i macchinari del maestro d’ascia Carmosin i”. A fare il punto della situazione è il presidente dell’associazione Saifo, Massimo Bianchi. Il rogo, iniziato tra le 8.30 e le 9 della mattina, in pochi minuti ha divorato legname, tettoie e tutti i macchinari e l’attrezzatura utile per la costruzione della “nave romana”. Sospese al momento tutte le iniziative previste e le visite guidate. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

