Regno Unito | terzo turno di doppio femminile del torneo Wimbledon

Nel cuore di Wimbledon, le campionesse Zhang Shuai ed Ekaterina Alexandrova hanno conquistato il terzo turno di doppio femminile, regalando emozioni indimenticabili agli appassionati. La loro energia e determinazione si sono riflesse in ogni punto, dimostrando che il tennis è anche una sfida di cuore e strategia. Scopri come queste protagoniste stanno scrivendo la storia sui campi londinesi.

Zhang Shuai (a destra) e Ekaterina Alexandrova festeggiano il punteggio durante la partita del terzo turno del doppio femminile tra le due atlete, da Cina e Russia, e Hsieh Su-Wei (dalla Taipei cinese) e Jelena Ostapenko (dalla Lettonia) ai Campionati di tennis di Wimbledon a Londra, nel Regno Unito, ieri 6 luglio 2025. La reazione di Zhang Shuai (a sinistra) e Ekaterina Alexandrova durante la partita del terzo turno del doppio femminile tra le due atlete, da Cina e Russia, e Hsieh Su-Wei (dalla Taipei cinese) e Jelena Ostapenko (dalla Lettonia) ai Campionati di tennis di Wimbledon a Londra, nel Regno Unito, ieri 6 luglio 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Regno Unito: terzo turno di doppio femminile del torneo Wimbledon

