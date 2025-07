Conceicao Juventus i bianconeri cambiano strategia | c’è un nuovo piano emerso in queste ore per il riscatto dal Porto Cosa succede

Conceicao alla Juventus, i bianconeri sono pronti a cambiare strategia per assicurarsi il talento portoghese. Mentre la trattativa con il Porto si fa complessa, la società torinese sta valutando nuove soluzioni per il riscatto. L’obiettivo è rinforzare il reparto offensivo senza superare il budget stabilito, ma quali novità emergono in queste ore? Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla possibile svolta.

Conceicao Juventus, i bianconeri cambiano strategia: c’è un nuovo piano emerso in queste ore per il riscatto dal Porto. Ultime sul portoghese. La Juve  continua a lavorare per portare Francisco Conceicao  a Torino, ma la trattativa con il Porto  non è ancora risolta. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club bianconero sta cercando di trovare una soluzione per il riscatto del giocatore, ma non vuole pagare i 30 milioni di euro  della clausola in un’unica soluzione. Questa cifra rappresenta un ostacolo per il mercato Juventus, che sta cercando di negoziare una formula che renda l’operazione piĂą sostenibile dal punto di vista economico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com