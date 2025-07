Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2025 ore 12 | 25

Benvenuti a questa aggiornamento sulla viabilità di Roma e Lazio del 7 luglio 2025 alle 12:25. Astral Infomobilità vi tiene informati sugli ultimi sviluppi, tra cui la risoluzione dell’incidente sul Raccordo Anulare e le condizioni del traffico in città. Restate con noi per tutte le novità e consigli utili per affrontare al meglio il vostro viaggio. La situazione è in continua evoluzione, e noi siamo qui per guidarvi!

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare risolto l'incidente esterna tra l'uscita Cassia Veientana Casal del Marmo circolazione scorrevole proseguiamo lungo la carreggiata esterna Si procede a rilento dalla Laurentina Tuscolana per traffico andiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo con traffico al momento localizzate tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso centro Cambiamo argomento per la stagione estiva dei concerti nella capitale questa sera l'appuntamento è alle 21 al Circo Massimo come cambia la viabilità divieti di sosta ad ampio raggio nell'aria alle prime chiusure al traffico scattano dalle 16 su via dei Cerchi via dell'Ara massima di Ercole dalle 21 e chiusure si estendono su via del Circo Massimo piazzale Ugo La Malfa via della Greca via delle Terme deciane contestualmente sono di diverse linee bus in chiusura il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana Per consentire i lavori a cura Diaz di raddoppio della linea nella tratta Montebello Morlupo e di ammodernamento della linea aerea nella tratta Vignanello Viterbo sono attivi bus sostitutivi e tra in viaggio non solo tra le stazioni Vignanello Catalano Catalano sono previste Inoltre cose confuse verso la stazione di Stimigliano e Monterotondo servita dalla ferrovia fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2025 ore 12:25

