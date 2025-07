VisitFiumicino | la nuova guida tascabile per turisti e cittadini per esplorare la città in modo facile e originale

VisitFiumicino è la nuova guida tascabile digitale pensata per turisti e cittadini desiderosi di scoprire la città in modo semplice, originale e coinvolgente. Più di una semplice applicazione, offre un’esperienza dinamica attraverso storie che fanno parlare i luoghi, trasformando ogni visita in un’avventura unica. Con il suo sistema innovativo di navigazione e approfondimenti interattivi, VisitFiumicino si propone di rivoluzionare il modo di esplorare questa affascinante città, rendendo ogni scoperta un ricordo indimenticabile.

Fiumicino, 7 luglio 2025 – Si chiama VisitFiumicino la nuova applicazione gratuita che punta a rivoluzionare il modo di vivere e visitare Fiumicino. Più di una guida tradizionale, l’applicazione è uno strumento intuitivo e dinamico, pensato per rendere ogni visita – o riscoperta – del territorio più semplice, originale e coinvolgente. Storie che fanno parlare i luoghi. Una delle caratteristiche più distintive di VisitFiumicino è il sistema di audioguide narrate, che trasformano monumenti, scorci e siti di interesse in veri racconti in movimento. A guidare l’utente non sono semplici testi letti da una voce neutra, ma personaggi storici e figure simboliche del territorio che restituiscono contesto, aneddoti e curiosità, offrendo un’esperienza di visita più profonda e immersiva. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: visitfiumicino - guida - modo - originale

VisitFiumicino: la nuova guida tascabile per turisti e cittadini, per esplorare la città in modo facile e originale.