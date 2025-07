Pisa Gilardino cerca un trequartista | monitorati i giovani Servais e Lorran le ultime

Il Pisa, sotto la guida di Gilardino, si prepara ad arricchire il suo reparto offensivo con un trequartista di talento. Seguono con attenzione i giovani promettenti Servais e Lorran, sperando di scovarli come future stelle del calcio italiano. La rosa toscana punta a un investimento strategico che possa portare risultati duraturi e successi. Restate sintonizzati: l’estate promette colpi a sorpresa e annunci importanti per il futuro del Pisa.

Pisa, per il calciomercato si cerca un trequartista come da richiesta da Gilardino e si seguono due giovani di prospettiva: Servais e Lorran Il Pisa continua a scandagliare il mercato alla ricerca di giovani talenti da far crescere sotto la guida di Alberto Gilardino. L'ultimo nome sul taccuino è quello di Mathis Servais, 20 anni,

Pisa Sporting Club: in lizza Zanetti, Pirlo, Vanoli, Gilardino e De Rossi per la panchina - Il Pisa Sporting Club si prepara a una svolta entusiasmante in vista della prossima stagione! Con nomi di grande spessore come Zanetti, Pirlo e De Rossi in lizza per la panchina, il club nerazzurro punta a un futuro ambizioso.

Calciomercato Pisa, Dawidowicz in standby, nerazzurri anche su Servais, la situazione di Simeone. Il riepilogo delle trattative.

Un violinista per il Pisa: Gilardino l’uomo scelto per la missione salvezza - L’allenatore e il club ripartono insieme in Serie A: attenzione ai giovani e cura mani In ogni caso, stiamo parlando di storia. gianlucadimarzio.com scrive

Il Pisa riparte da Gilardino: sarà lui a guidare i nerazzurri in Serie A - Passaggio di testimone tra campioni, dopo la promozione conquistata da Filippo Inzaghi, sulla panchina arriva l'ex centravanti viola Alberto Gilardino ... Lo riporta intoscana.it