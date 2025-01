Anteprima24.it - L’Istituto Comprensivo “B. Croce” di Flumeri torna in Polonia

Tempo di lettura: 2 minutiNuova tappa di “Into the Woodland Scope”, il programma di interscambi culturali di varie scuole europee che partecipano a “Erasmus + KA 201”, il progetto di formazione didattica che vede protagonista da decenniStatale “Benedetto” di, diretto dal dirigente scolastico Michele D’Ambrosio.Per l’annualità in corso, la scuola irpina ha pianificato una serie di azioni progettuali che proporrà anche nel secondo incontro europeo, dopo quello svoltosi in Ungheria, che si terrà dal 27 gennaio al primo febbraio in, nelle città di Koszalin e Danzica.La delegazione irpina, che in quella sede rappresenterà l’Italia, sarà formata da cinque studenti della scuola secondaria di primo grado di, i quali saranno accompagnati in terra polacca dai docenti Raffaele Battiante e Antonio Santosuosso.