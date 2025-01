Inter la Champions League ti fa ricca | ecco quanto incassa

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’ottimo percorso inda parte dell’, che è molto vicina alla qualificazione diretta agli ottavi di finale ed al momento occupa il terzo posto in classifica, insieme all’Arsenal che ha battuto nello scontro diretto. Il nuovo format della massima competizione europea, che ha aumentato il numero di partite garantite per ogni club, ha aumentato anche gli introiti rispetto alle passate stagioni, e nel caso l’dovesse arrivare agli ottavi,guadagnerebbe.Che introiti per l’Secondoriportato da La Gazzetta dello Sport, la grande stagione europea da parte dei ragazzi di Simone Inzaghi, permetterebbe all’incassi molto importanti. Infatti, con l’eventuale accesso diretto agli ottavi di finale, e ai nerazzurri basta un solo pareggio contro il Monaco nel match che si giocherà mercoledì prossimo per evitare i temibili playoff, i nerazzurri arriverebbero adre ben 85 milioni di euro.