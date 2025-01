Il Fenerbahce regge mentre Roma e Ajax subiscono sconfitte shock

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-24 00:32:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Dopo il dramma durante il ritorno della Champions League questa settimana, è ora il turno dell’Europa League di offrire un po’ di azione infrasettimanale.Giovedì sono state giocate 16 partite, con la vittoria per 4-1 del Besiktas sull’Athletic Club nel riscaldamento mercoledì sera.I due club inglesi erano in campo, il Manchester United ospitava i Rangers e il Tottenham si recava all’Hoffenheim.I Red Devils di Ruben Amorim hanno segnato un gol vincente nel finale battendo i Rangers, nel frattempo i Lilywhites di Ange Postecoglou hanno quasi buttato via un comodo vantaggio in Germania ma sono riusciti a mantenere tre punti importanti.Altrove, ildi Jose Mourinho ha affrontato il Lione, ma non è riuscito a superare gli avversari francesi, pareggiando 0-0 in casa.