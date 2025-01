Quotidiano.net - Hamas libera 4 soldatesse d’Israele. Fonti di Tel Aviv: così sono stati violati gli accordi

Roma, 24 gennaio 2025 –israeliane gli ostaggi che verrannoti domani dopo 477 giorni di prigionia.ha comunicato ai mediatori i nomi. Lo scrive il Times of Israel. Le autorità israeliane hanno chiesto il silenzio stampa sui nomi degli ostaggi fino a quando le loro famiglie non verranno informate. Ancora nulla di fatto invece per Arbel Yehud. La cittadina tedesco-israeliana ha compiuto 29 anni a Gaza e doveva essere rilasciata domenica scorsa, nel primo scambio tra ostaggi e detenuti palestinesi, ma che è stata sostituita daall’ultimo minuto. Al suo posto, domenica è stata infatti rilasciata Emily Damari, che ha doppia cittadinanza israeliana e britannica. Israele aveva chiesto che la donna venisse rilasciata domani, ma il suo nome non figura nell’elenco consegnato daai mediatori.