Guai per mister Gadda Amadori infortunato

Società con il fiato sospeso per: ieri mattina, durante la partitella, l’attaccante ha subito un infortunio al ginocchio ed è stato costretto a interrompere l’allenamento. Quale sia l’entità dell’infortunio è presto per saperlo: oggisarà sottoposto a risonanza magnetica e a tutte le prove per capire di quale problema si tratti, il più grave pare che possa essere quello al legamento crociato, la società naturalmente spera che invece non sia nulla di grave e che il giocatore possa essere recuperato al più presto. Intanto sicuramente domenica contro la Vigor non ci sarà, così come non ci saranno né Marino né Bikovskis. Il primo, infatti, anche ieri ha svolto un allenamento differenziato ed è sulla strada del recupero ma per precauzione starà a riposo. Lo stesso vale per il lettone che due giorni fa ha subito una leggera distorsione alla caviglia durante l’allenamento.