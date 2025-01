Lettera43.it - Elodie, chi sono tutti i suoi ex fidanzati

Fra i 30 artisti in gara al Festival di Sanremo c’è anche, per la quarta volta in carriera sul palco dell’Ariston. Pur non essendo fra le favorite dei bookmakers, che puntano su Giorgia, la 34enne romana – ne compirà 35 a maggio – è una delle più attese sul palco del Teatro Ariston. In platea ci sarà probabilmente anche il suo fidanzato Andrea Iannone, pilota di Superbike con un passato in Moto Gp prima della squalifica per doping. Prima della relazione con l’atleta, tuttavia,è stata fidanzata con altre celebrità dello spettacolo, tra cui è impossibile dimenticare il rapper Marracash cui è stata legata per due anni fra 2019 e 2021., chigli exdella cantante romana a Sanremo 2025La cantantealla premiere di Mufasa (Getty Images).Durante la sua carriera,è stata legata sentimentalmente a diverse personalità più o meno note dello spettacolo italiano.