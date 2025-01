Movieplayer.it - Da Nosferatu ai licantropi: Robert Eggers spiega perché non farà mai un film ambientato nel presente

Il regista è noto per le sue ambientazioni in epoche molto lontane da quelle odierne e ha recentemente motivato tale scelta Il regista di, non ha alcuna intenzione di girare unai giorni nostri e ha recentementeto le sue motivazioni per tale scelta, che non è affatto casuale. "La sola idea di doverare un'automobile mi fa star male", ha dichiarato il regista a Rotten Tomatoes, quando gli è stato chiesto se avrebbe mai realizzato uncontemporaneo. "E l'idea diare un cellulare è semplicemente la morte. E per fare una storia contemporanea deviare un cellulare. È così che va la vita. Quindi, no". Ma fino a che punto dell'era moderna potrebbe spingersi .