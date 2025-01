Notizie.com - Cosa accadrà a chi comprerà casa nel 2025: la previsione degli esperti

deve sapere chiquest’anno? Tutto quello che potrebbe accadere, alcunisi sono espressi. Quest’anno il settore immobiliare potrebbe vedere un cambio di rotta, infatti, potrebbero esservi un leggero aumento dei prezzi. Inoltre accedere ai finanziamenti potrebbero essere molto più semplice, ovviamente, però, è bene essere prudenti e capire come andranno le cose durante l’anno.a chinel: la(Notizie.com)Iniziamo dicendo che la crescita economica è ancora ferma allo 0.8% Non va dimenticato poi che i tagli alla Banca centrale europea ai tassi d’interesse potrebbe colpire i mutui variabili, mentre sembrano andare meglio quelli a tasso fisso. Acquistare, come andranno le cose nel?Comprareè il sogno di tutti, ma in questo periodo le cose non sembrano andare per il verso giusto, sarebbe, però, opportuno capire come andranno le cose per l’anno che è appena iniziato.