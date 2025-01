Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Santiago Gimenez ha detto sì e c’è un indizio social…

Ilè in cerca di un attaccante sulè l’obiettivo numero uno: occhio anche all’socialSi avvicina il colpodal Feyenoord. L’attaccante messicano ha, infatti, gradito il corteggiamento dei rossoneri, tanto da mettere il Diavolo in cima alla lista dei desideri. Non è, poi, passato inosservato unsocial che sta facendo sognare i tifosi del: l’attaccante messicano ha, infatti, iniziato a seguire il club di via Aldo Rossi su Instagram.Un segnale non indifferente, che aggiunto al corteggiamento dei rossoneri fa alzare le speranze di vedere il giocatore ao a gennaio. Ricordiamo che, nonostante la clausola rescissoria da 50 milioni di euro, il club olandese chiede circa 40 milioni di euro per lasciar partire il giocatore.