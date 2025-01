Boxe Naoya Inoue imbattibile | battuto Kim Dopo Las Vegas e Arabia il salto nei pesi piuma?

Leggi su Sportface.it

non si ferma. E il dubbio che nessuno possa riuscire a fermarlo è ormai concreto. L’ultima ‘vittima’ del fuoriclasse giapponese, confermato campione indiscusso deisupergallo, è il coreano Ye Joon Kim, sconfitto per ko nel quarto round del match che si è tenuto all’Ariake Arena, di Tokyo. Non una vittoria banale, perchéha conosciuto il nome del suo avversario solamente dieci giorni fa,il forfait dell’australiano Sam Goodman, avversario designato in due occasioni entrambe saltate a causa di un infortunio al sopracciglio rimediato in allenamento. Il match era originariamente in programma il 24 dicembre, ma fu posticipato per permettere a Goodman di recuperare. Poi la nuova ricaduta dell’australiano ha spintoad aprire la ricerca del nuovo avversario. L’unico ad accettare è stato il sudcoreano, detentore della cintura WBO Oriental con un record di 21 vittorie e due sconfitte.